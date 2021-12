Vaevalt et leiame palju inimesi, kelle arvates ei võiks alusharidus olla samavõrd kättesaadav kui üldhariduskoolid ja kõrgkoolid. Lasteaiad annavad suure panuse sellesse, et meie lastest kasvaksid mitmekülgsed ja iseseisvad noored ja täiskasvanud. Ometi peame tõdema, et lasteaialaste vanematel tuleb erinevalt üldhariduskoolis õppivate laste vanematest iga kuu maksta kohatasu. Selle on tinginud tõsiasi, et riigi toetus on alushariduse andmisel märkimisväärselt väiksem ning lasteaedade pidamine on jäetud omavalitsuste kohustuseks. Nii on piirkondlikud erisused kerged tekkima.