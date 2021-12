Aruandes seisab, et Karksi-Nuia koertepark on rajatud Veetorni tänavale ning selle suurus on 1800 ruutmeetrit. Koerteala on piiritletud võrkaiaga. Aedikusse on paigaldatud istepingid ja koertele treeningvahendid, park pakub koertele mitmesugust aktiivset tegevust ning on kasutamiseks valmis.