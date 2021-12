Mul on imelik sellist asja kirjutada, kuid pean suurimaks probleemiks info üleküllust ja liigset avameelsust. Võtame näiteks teadusnõukoja. Teatavasti on see eri elualade spetsialistidest koosnev kogu, mille põhiülesanne on valitsusele nõu anda. Selle liikmetel tuleb välja kujundada või lausa selgeks vaielda ühine seisukoht, mille nad seejärel valitsusele esitavad. Head otsused sünnivadki vaidluse teel ning on ainuõige, et teadusnõukojas ei ole näiteks ainult viroloogid või arstid, sest eri elualal pädevad liikmed täiendavad üksteist. Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ja matemaatilise statistika valdkonna akadeemik Krista Fischer on mõlemad kahtlemata oma eriala tippspetsialistid, kuid tuleb meeles pidada, et nad mõlemad kujundavad oma seisukoha, lähtudes oma eriala teaduslikest materjalidest. Nõukoja aruteludel pannakse oma teadmised ja materjalid kõrvuti lauale ning püütakse leida keskteed.