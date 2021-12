Viljandi haigla on langetanud otsuse koroonaviiruse vastu vaktsineerimata töötajatega koostöö lõpetada, sest see on liiga suur risk. Töötajad loodavad küll saavutada kokkuleppe, et need, kes ei ole end vaktsineerinud või seda viirust läbi põdenud, võiksid siiski teatud tingimustel oma ametis jätkata. Tõele au andes on neid kokkuleppekohti aga vähe. Vaat et ainsana tuleks kõne alla väga sagedane koroonaproovi andmine