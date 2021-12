Volikogu arutas parajasti kaasava eelarve ja tänavuse kaasava eelarve võidutööga seonduvaid tähtsaid küsimusi, kui Sakala keskuse suure saali üks lahti läks ning Jõuluvana pea uksest sisse pistis. “Tere-tere, kõik see pere!” hüüdis Jõuluvana ja astus uksest sisse. Tähtis arutelu lõppes ning volinikel nõksatasid seljad sirgu.

“Mul on väga hea meel siin olla, mäletan teid kõiki juba sellest ajast kui te väikesed poisikesed olite," jätkas Jõuluvana. "Näe, Ando-poiss! Küll sa oled ikka suureks kasvanud!”

Jõuluvana sõnas, et päkapikud on linnavalitsust ja volinikke terve aasta jooksul jälginud ning koti sisu selle järgi valitid. Pikema jututa läkski jõulumees saali ette ning istus maha.

“Nii, EKRE!” hüüdis Jõuluvana, kes saigi esimese kingituse näppu.”Rein-poiss! Kuidas sul aasta läinud on? Kas unistused on täitunud?”

"Peaaegu, peaaegu," sõnas Rein Suurkask muhelevalt ning luges seejärel oma kingituse lunastamiseks luuletuse. “Suures laanes, paksus-paksus, munes vares nii et raksus!”

Jõuluvana jäi sellega rahule ning Rein Suurkask sai kingituseks kokkupandava piparkoogimajakese. “Selle majakese võite kambakesi kokku panna. Ja teie olete ju need kaabuvennad, nii et teil hakkavad kõrvad külmetama. Nii et saate saunamütsi ka,” sõnas Jõuluvana, lubas Suurkase tagasi istuma ning asus uut kingitust õngitsema.