Aastas pole peale jõulude teist aega, mil ma soovin: oleks see ometi läbi. Poodides helisevast mahedast jõulumuusikast hoolimata on tunne, et sisemus käriseb lihtsalt katki, sest selle kõigega ei suuda sammu pidada. Kuigi praegu oleks kena aeg kodus või kirikus küünlavalgel mõtiskleda, sunnib jõulutrall meid endaga ühte jalga käima.