Osa sellest pahameelest on muidugi alusetu, sest talviti peabki pikka meelt ja kannatust varuma, sest kui öö läbi tuiskab lund, siis sahad tõepoolest igale poole korraga ei jõua ning nii mõnigi inimene peab leppima sellega, et tema tänav või talu pole nimekirja eesotsas. Lumega jagubki seda mõistmist ja kannatlikkust: kõik saavad aru, et sahkasid pole võimalik tühjast õhust välja võluda.