Piret Ant on puidust dekoratiiv- ja tarbeesemeid valmistanud ligi 30 aastat. Oma töökoja seadis ta 1990. aastate alguses sisse Soomevere külas vanemate majapidamise hoovil. Pärast seda, kui koroonaviirus 2020. aasta kevadel levima hakkas, jäi Andi äri mõneks ajaks seisma ning töökotta tal iga päev asja ei olnud, kuniks avastas sama aasta 4. juulil, et tema töökojas on vargad käinud. Ära oli viidud suur hulk tööriistu, puitmaterjali ja valmistooteid. Sündmuskohal käisid uurija ja kriminalistid.