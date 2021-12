Jääsport on aga ainult üks osa linna spordielust ja huvitegevusest. Klubide soovitav ümarlaud ei tuleks kindlasti kahjuks, aga meil on tegelikult karjuv vajadus teatud põhimõtteliste otsuste järele: kas töötada lõpuks välja uus huvihariduse rahastamise alusdokument, mida neli aastat tagasi justkui tegema hakati, aga millega kuhugi ei jõutud? Kas linn otsustab rahastatavad huvialad ja ülejäänud peavad ise hakkama saama? Kolmas variant on see, et linn leiab huviharidusele ja -tegevusele lisaraha. Praegu läheb üksnes huviharidusele aastas kaks miljonit, lisaks veel tegevus- ja projektitoetused. Kust seda aga leida? Millest me loobume?