Volditavad nutitelefonid pole midagi uut, kuid nüüd on Lõuna-Korea firma astunud sammu kaugemale. Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma toobki olulisemate uuenduste seast esile just veekindluse, mis on tema andmeil volditavate telefonide maailmas ainulaadne. Lisaks nimetab ta võimalust kasutada suuremat voldiktelefoni puutepliiatsiga, mida seni on saanud teha vaid Note-seeria mudelite ja kevadel turule tulnud S21 Ultra telefoni puhul.