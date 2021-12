Elekter on üks salapärane asi. Kui ta enam kui saja aasta eest Eestisse jõudis, palju siis ikka tema olemust mõisteti. Anton Hansen Tammsaare näiteks arutles «Põrgupõhja uues Vanapaganas» riukaliku Antsu suu läbi: kes suudab õigupoolest tõestada, et elekter pole samuti elav olevus nagu inimene? Me kasutame elektrit, aga elekter meid ei kasuta. Või ikka kasutab? Seda ei saa täpselt teada. Võib-olla on just elekter see, mis ajab meid kõiki seda tegema, mis me teeme?