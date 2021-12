Geomeetriliselt võiks ilutulestiku küsimust võrrelda ehk kakskümmendtahukaga. Ühel pool on looduse säästmine, roheline mõtteviis ja öise paugutamise mõttekuse küsimus, teisel pool on traditsioonid ning arusaam, et maailma suurim püha ehk aastavahetus ongi hetk, mil me oleme tavalisest lõbusamad. Tavade muutmine ning uute oludega kohanemine on inimestega alati kaasas käinud ning otse loomulikult toonud kaasa suuri tülisid.