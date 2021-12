Vaktsineerimata töötajate vallandamine tuleneb riskianalüüsist, mille haigla kinnitas 15. novembril. Riskianalüüsi tegemine omakorda tugineb valitsuse määrusele. Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee sõnas, et tööandjana on haigla kohustus tagada töötajate tervisele ohutu töökeskkond ning seetõttu peab ta võtma tarvitusele kõik abinõud, mis aitavad ära hoida nakkuse levikut ja raskeid haigestumisi töökeskkonnas. Samuti on tervishoiuteenuse osutajana haiglal kohustus patsienti kaitsta hospitaalinfektsioonide eest ning vältida haiguspuhanguid patsientide ja töötajate hulgas.

Koostatud riskianalüüsist lähtuvalt otsustas haigla, et koroonaviiruse ohu maandamiseks on töötajate seas vaktsineerimine kohustuslik. Lisaks on keelatud tulla tööle haigussümptomitega ning töötajad on kohustatud järgima korrektset kätehügieeni, käsi desinfitseerima ning kasutama isikukaitsevahendeid. "Nõuded kehtivad kõikidel ametikohtadel ning oleme nende järgimist kontrollides väga ranged, hoolimata sellest, kas inimene on vaktsineeritud või mitte," lisas Valdvee.

Haiglal on 24 vaktsineerimata töötajat, kuid neist kaheksal on tõend koroona läbipõdemise kohta. See tähendab, et praeguse otsuse kohaselt peaks vana aasta viimasel päeval töökohalt lahkuma 16 inimest. Krista Valdvee sõnul on neid väga erinevatelt ametikohtadelt. Läbipõdemistõendiga inimestel on aega vaktsineerimiseks nii kaua, kuni nende läbipõdemise tõend kehtib.

E-krediidiinfo andmetel töötas septembri lõpus haiglas 1046 inimest.

Sel nädalal annab haigla vaktsineerimata töötajatele kätte hoiatuse, kuid Valdvee sõnul on neil praegu veel võimalus meelt muuta. Samuti kinnitas ta, et neil töötajatel on võimalik konsulteerida haigla psühholoogide ja nakkustõrje töötajatega. "Kui inimene siiski vaktsineerida ei soovi, oleme kahjuks sunnitud 31. detsembril töölepingu lõpetama, sest töötaja ei vasta enam ametikoha nõuetele," ütles ta.

Palgati juristid

Krista Valdvee sõnul pöördus mõnda aega tagasi haigla poole õigusabibüroo, kes edastas haiglale vaktsineerimata töötajate nimel küsimused ja kohtumissoovi. Kohtumise aeg lepiti kokku ning vastused küsimustele saatis haigla enne kohtumist. "Vahetult enne kokkulepitud kohtumist andis õigusabibüroo teada, et kohtumisest loobutakse," nentis Valdvee.

Ta kinnitas, et kohtumise võimalus on endiselt õhus. "Neil inimestel on ka praegu see võimalus. Nad saavad kohtuda ja nõu küsida ning valida vaktsineerimise. Enne kui me selle otsuse teeme, on kõik need võimalused olemas," rõhutas Valdvee.

Vaktsineerimata töötajate nimel esitatud pöördumise koostas sihtasutuse Perekonna ja Traditsioonide Kaitseks õiguskeskuse jurist Henno Nurmsalu. Ta rääkis, et pöördumisele on allkirja andnud üle kolmekümne inimese, kellele on sundvaktsineerimine vastumeelne, ja nende seas on ka vaktsineeritud inimesi. "Me ei diskrimineeri kedagi, et pöördumisele allakirjutamiseks peab olema vaktsineerimata või vaktsineeritud. See ei ole meie jaoks oluline," ütles ta.

Konfidentsiaalsuse tõttu ei olnud ta valmis täpsustama, millistel ametikohtadel inimesed töötavad, kuid ta sõnas, et nad on haigla erinevatest struktuuriüksustest. "Need ei ole autojuhid ega koristajad, vaid töötajad, kes tegelevad haigetega," lausus ta.