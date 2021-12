Linnapea Madis Timpsoni sõnul on valguslahenduse loomine võimalus pakkuda viljandlastele midagi uut. "Otsustasime, et loobume sel aastal ilutulestikust, sest nii hoiame keskkonda ning teeme meelehead inimestele ja meie neljajalgsetele sõpradele, keda tulevärgi müra häirib või hirmutab," ütles linnapea. "Mängime seekord heli ja valgusega teisiti, luues installatsiooni, mis kutsub hetkeks aega maha võtma ja endasse vaatama."

Varasematel aastatel on Viljandis ilutulestikku korraldanud enamasti kohalik ettevõte Ilutulestiku Keskus Arnika, kes on saanud osa raha linnavalitsuselt ning suurema osa annetusena kohalikelt ettevõtjatelt. Seni linna suurim ilutulestik oli 2019. aastal, kui õhku lendas 8650 euro eest pürotehnikat, millest 1500 eurot oli andnud linnavalitsus. Mullu valis linnavalitsus esimest korda ilutulestiku korraldaja vähempakkumise teel. Siis andis linnavalitsus 5000 eurot ning konkursi võitnud ettevõte Pyrocom lisas 1500 eurot.

Tänavuse valgusinstallatsiooni kohta ütles linnakunstnik Kristi Kangilaski, et ettevalmistused selle kõige loomiseks käivad ja plaan on üldjoontes paigas. ""Wiljandi wirvalised" võtavad kaudselt kokku mööduva aasta, ühendades Kulno Malva muusikat tema viimaselt albumilt "Akordionimeditatsioonid" ja valguskujundust, mille loob Rene Liivamägi," sõnas linnakunstnik. "Etendus algab 31. detsembri südaööl ja kestab ligikaudu kümme minutit. Praeguste plaanide järgi tahame installatsiooni jätta korduma kella kolmeni öösel, et silmailu linlastele pikemalt pakkuda."