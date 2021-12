On neid, keda jätavad jõulud külmaks, kuid kes tunnevad heameelt paari vaba päeva üle või kes hoopis tahavad pühade ajal tööd teha, sest see toob ju suuremat tulu. On neid, kes kinkide möllus hullates pühi täiel rinnal naudivad, ning neid, kes peavad väärtuseks sutsukest aega, mis aasta lõpu eel puhkuseks antakse.