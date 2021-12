Covid-19 ⟩ Maakonda lisandus 13 nakatunut

Viljandimaa langes maakondlikus nakatumiste arvestuses seitsmendale kohale ja viimase kahe nädala haigestumus maakonnas saja tuhande elaniku kohta on 491,8.

12. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 275 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 187 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 159 ehk 85% on vaktsineerimata ja 28 ehk 15% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.