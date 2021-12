Kui 2020. aasta alguses andsid viljandlased ise endale iseenda kõrgeima autasu ehk Viljandi linna aastaauhinna. Nimelt leidis volikogu, et 2020. aastal olid viljandlased väga vastutustundlikud ega nakatunud koroonasse.

Saime kodanikena kõike. Laste distantsõpet, kinnised poeuksed, söögikohad said tegelda vaid kaasamüügiga. Kevade saabudes said poed juba oma letid õue kolida või hüüdis ostja kaupmehele läbi luugi, millist ehituskaupa ta tahaks. Saime ka vaktsiinid, mille järgi aasta esimesel valitses ülisuur nõudlus ning aasta teisel poolel tekkis ülisuur nõudlus vaktsineeritavate järele.

Suvel nakatumised peaaegu kadusid, et siis sügisel suure mürinaga tagasi tulla. Riigi nakatumine lendas lakke, tagasi tuli maskide kandmise nõue ning hinda tulid vaktsineerimispassid. Sisuliselt jagunes ühiskond kolmeks – need, kes vaktsineeritud või haiguse läbipõdenud; need, kes olid püsinud terved, aga polnud vaktsineeritud ja alla 12-aastased lapsed. Ühiskonna jagunemine tõi aga kaasa uusi ja seninägematuid konflikte inimeste vahel.