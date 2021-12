Mõte tasulisest, kas või osaliselt tasulisest kõrgharidusest ei ole populaarne, aga parem juba tasuline õpe kui tervete erialade ja õppekavade sulgemine. Tõsi, tasuta kõrgharidus ei ole niisama välja mõeldud ning selle positiivseid külgi on raske kokku lugeda. Kui aga raha süsteemi ülalpidamiseks tõepoolest ei jätku (riigieelarvest sotisaamine on keeruline ülesanne, nii et raske on öelda, kas seda tõesti ei jätku või on tegu otsitud vabandusega), tasub ehk kaaluda järjekordset kõrgharidusreformi.