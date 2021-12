Kütusekriis mingeid lõppemise märke ei näita. Just kütuse-, mitte ainult elektrikriis, kuigi sellele viimati mainitule oleme peamiselt keskendunud. Ka gaasi hinda on tänavu mitu korda tõstetud, aga need summad siiski kahvatuvad elektri börsihindade kõrval. Elektri hinnast on palju räägitud ning olukord on nii tõsine, et isegi valitsus jõudis järeldusele: niisama, käed rüpes, istuda pole mõistlik.