Harri Künnapuu – koolmeister, kes õpib iga päev midagi uut

Käsitööõpetaja on Künnapuu olnud viimased 15 aastat, ehkki ta tahtis koolmeistriks õppida kohe pärast keskkooli lõpetamist. Armeeteenistusse võtmine lõikas õpetajaks õppimise plaanid toonasest elust välja ning päevakorrale kerkis see soov uuesti, kui ajalehes ilmus kuulutus, et Kaare kool vajab poiste tööõpetuse õpetajat.