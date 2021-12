Tutvume põgusalt masinapargiga ning uudistame niinimetatud tulekahjutuba – ruumi, mis on sisustatud selleks, et kodanikele näidata, kui palju vigu me tuleohutuslikus plaanis teeme ja kui suur pahandus sellest sündida võib. Plastämbrisse tõstetud pliidituhk ja padja alla voodile laadima jäetud sülearvuti on vaid mõned põhjused, mis võivad panna punast kukke pead tõstma.