Ühistranspordi kasutajad peavad täna arvestama sellega, et bussid võivad hilineda. Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase ütles, et kuigi kõik bussid on liinile läinud, võivad teeolud olla sellised, mis ei võimalda lihtsalt graafikus püsida.