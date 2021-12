Seoses pandeemiaga on neid jooni juba nii palju kritseldatud, et kui tahad elus püsida, pead liikumatult paigal seisma. Ma olen kenasti vaktsineeritud ja vaktsineerituna koroona läbi põdenud. Ka on mul taskus mask, mille kauplusesse sisenedes näo ette vean, kuigi päris hästi selle toimivusest enam aru ei saa.