Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Lille sõnul on korravalvuritele juba pikka aega teinud muret Viljandi ööelus toimuv. Et Kivi tänaval tegutseva Club Lounge’i juures on viimastel aastatel tuvastatud palju avaliku korra rikkumisi, sai selle juht kutse ümarlauas osalemiseks. Klubi Cheers sulges hiljuti ametlikult uksed, kuid ei tegutsenud juba suve keskpaigast saadik, ning Club V on Facebooki lehe andmetel tänavu avatud olnud vaid ühel õhtul. «Ei saa Lounge’i tuua patuoinaks, teised pole lihtsalt tükk aega tegutsenud. Kui teisi ei ole, siis kogu rahvas kogunebki Lounge’i,» selgitas Lill.