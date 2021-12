Bussiliikluse korraldajad asuvad varsti arutama, kas uuel aastal tuleks bussiliine vähendada või hakata sõidu eest piletiraha küsima. Riik piisavalt raha ei anna, et vajadusi katta, ning variant on kas liine vähendada, lisada puudu olev summa omavalitsuste eelarvesse või küsida inimestelt piletiraha. Ühistranspordikeskuse juhi Kaupo Kase jutust koorub aga välja kurblooline tõsiasi, et maakond seisab silmitsi raskete valikutega osaliselt seetõttu, et koroonaajal võeti siin mõistuspärane ja keskkonnasäästlik hoiak.