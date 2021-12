Kuus elektriala õpilast alustasid parima selgitamist kolmapäeva hommikul teooriaga. Järgneb praktiline ülesanne. FOTO: Anti Kivistik

Vana-Võidus Viljandi kutseõppekeskuses peetakse kolmapäeval ja neljapäeval elektrikute kutsemeistrivõistlust «Noor meister», kus mõõtu võtavad kuus elektriala õpilast neljast Eesti kutsekoolist.

Kahe päeva jooksul tuleb end proovile panna nii teoorias kui praktikas. Võistlusi korraldava haridus- ja noorteameti ning Viljandi kutseõppekeskuse teatel peab teoreetilises osas vastama veerandsajale küsimusele ja tegema arvutusülesande.

Praktilise osaga kontrollitakse elektripaigaldise ehitamise oskusi. Näiteks tuleb õigesti lugeda jooniseid ja skeeme, planeerida oma tööd, tunda paigaldusmaterjale, hoida töökoha puhtust ning kasutada õigesti ja ohutult töövahendeid.

Viljandi kutseõppekeskuse ehitusõppeosakonna juhataja Anti Kivistik ütles, et teoreetilise osa peale on arvestatud kaks tundi ja praktilisi võimeid on aega näidata kahe päeva peale kokku 11 tunni jooksul.

«Nõnda selguvad kolm parimat, kes saavad kooli lõpetamisel elektriku kutsetunnistuse ilma eksami sooritamiseta,» lausus ta.

Kivistiku sõnul on varasematel aastatel peetud ka eelvõistlusi, kuid sedapuhku otsustas iga kool ise, keda noore meistri tiitlit püüdma saata. Siinkohal oli koolidel vaba voli, kas selgitab kandidaadi välja õpetaja või peetakse koolis omavaheline mõõduvõtt.

«Tänavu osaleb kuus noort ning see on võistluse pidamiseks seatud minimaalne nõue,» ütles Kivistik. «Eelmistel aastatel on osalisi olnud ka üle kümne.»

Viljandi kutseõppekeskuse elektrialade juhtõpetaja Toomas Lükk ütles, et elektriku võistlust on viimasel kuuel aastal teinud just see kool, kust sedapuhku osaleb kaks õpilast, Joosep Peepson ja Sten Sihver. Veel on esindatud Tallinna Kopli ametikool ning Ida-Virumaa ja Tartu kutsehariduskeskus. Osaleja maksimaalne vanus võib olla 26 eluaastat.

Lükk ütles, et huvi elektrieriala omandamise vastu on Viljandi kutseõppekeskuses olnud aastati erinev. «Seda prognoosida ei saa. Näiteks mõni aasta tuli vaid neli poissi, aga tänavu sügisel esitas oma avalduse üle 20 soovija,» kõneles ta. «Konkurents oli seega täiesti olemas, kuigi üks ühele seda arvu võtta ei saa, sest osa noori oli pannud end igaks juhuks kirja mitmele erialale.»

Lüki teada Eestis elektrikutel tööd jagub ning selle ala asjatundjate üleküllust pole. Mis saab aga tulevikus ja kuidas rohepööre seda eriala mõjutab, on tema sõnul iseküsimus.