Raske on täpseid arve leida, ent üldjoontes viskab keskmine lääneriikide inimene aastas ära 30–35 kilo tekstiili. Kui sinna juurde lisada tekstiilitööstus, toodame aastas kamba peale umbes 92 miljonit tonni tekstiilijäätmeid. Muret tekitavalt suur kogus, eriti kui arvestada, et tekstiil ei idane ega mädane kuigi kiiresti ning selle ümbertöötamine on üks suur naljanumber, ei enamat. Poed on aga kaubast lookas ning iroonilisel kombel ei kõlbagi paljud asjad rohkemaks kui üheks korraks kandmiseks.