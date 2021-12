Neid kehvavõitu, aga lõbusaid nalju võiks jätkata, aga eks see ole naer läbi pisarate. Tõsi, tagantjärele tarkus on see kõige suurem tarkus ning kahtlemata võiks praegu börsihinda maksvate inimeste käest küsida, kas poleks mõistlikum võtta näiteks pooleaastane fikseeritud hinnaga pakett, et talv üle elada ning seejärel edasi vaadata, milliseks olukord kujuneb. Ka praegu on fikseeritud hinnaga paketid enamasti mitu korda odavamad kui päeva keskmine elektri hind börsil, aga elektrimüüjad ei tegele heategevusega ning ka fikseeritud pakettide kilovatt-tunni hinnad rühivad ülespoole.