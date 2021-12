See, milline roll oli kohtu alla antud 42-aastasel Kirka Puistamaal ning 32-aastasel Janek Pillisneril 26-aastase naise surmas, jääb lõplikult teadmata, sest uurimise käigus ei saanudki päris selgeks, kas neiule joodeti rahva seas korgijoogina tuntud ainet sisse tema teadmata või võttis ta seda ise. Et neiu verest avastati surma järel ka amfetamiini, oli uurijatele selge, et vähemalt mõnda narkootilist ainet tarvitas ta teadlikult.