Talv tuli tänavu varakult. See pilt on tehtud 4. detsembril. FOTO: Elmo Riig

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et Toomal on mitu jaama, soojaam asub keset raba ja seetõttu ei vasta tingimused tavaliste ilmajaamade standarditele. Ta palus vabandust, et oli esialgu esitanud soojaama näitu kui rekordit.