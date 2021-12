Sakalale on seesugusest murest teada andnud nii mõnigi linnakodanik. Leola tänaval elav Tiit Maisa märkis, et see olukord pahandab teda nõndasamuti nagu teisi. «Kui oled kõnnitee puhtaks lükanud, siis lükatakse see sõiduteelt sinna tagasi. Ühel hetkel viiakse see muidugi minema,» ütles ta.