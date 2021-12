Sellised juhtumid on muidugi harvad, kuid juhtmest internetti ja seega tänapäeval ka näiteks telepilti on paljudes piirkondades loodetud näha juba aastaid. Meie digitiiger on ennast aga üsna laisaks söönud ja magab niisama põõsa all. Eelmisel kevadel kehtestatud eriolukord ning varsti kaks aastat kestnud pandeemia on üsna selgesti alla jooninud tõiga, et internet ei ole enam ammu luksuskaup, vaid eluks hädavajalik teenus ning mida aeg edasi, seda hädavajalikumaks see muutub, sest andmete maht, mida inimesed vahetavad, muutub järjest suuremaks.