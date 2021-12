Mul oli plaan osta mustal ­reedel, mis USA-st pärineva tava kohaselt peaks olema üks suur asjade odavuse pidu, endale uus tehnikavidin. Päev enne ostsin ka, aga enda jaoks täiesti rõhutatult poest, kus polnud tollele mustale reedele ühtegi viidet. Ei ühtegi allahindluse lubadust ega väidet parima hinna kohta. Ja ma maksin selle eest täpselt sama palju, kui küsisid neli konkureerivat kaupmeest väitega, et neil on eriline must reede, maailma parim allahindlus ja hindu tuleb põrandalt otsida.