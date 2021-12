Hiljuti teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA), et korraldab maakondade teeninduskeskuste töö ümber, et täita valitsuse kärpeplaani. Edaspidi teenindavad need keskused inimesi ainult kolmel päeval nädalas. PPA esindaja väitel teenindusjärjekorrad pikenevad, aga kliendid on mõistvad.