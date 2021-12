Viljandimaa neljast omavalitsusest ainult Viljandi linnal on volikogu liikmete nimekirja juures fotod. Tõsi, päris mitme liikme fotot esmaspäeva hommikul veel polnud. Põhja-Sakala vallal on see-eest operatiivselt uuendatud vallavalitsuse liikmete kontaktid ja fotod ning sümpaatne on, et kõigi ametnike fotod on samuti nimede juurde lisatud. See tava oli Suure-Jaani vallas juba väikese valla aegadel. Eriti praegu, kui koroona tõttu otse omavalitsusametnike jutule nii lihtsasti ei pääse, on see äärmiselt vajalik. Kui paned nime ja näo kokku, on parem suhelda.