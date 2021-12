Lavale astub kaheksa koosseisu, mis on pärimus- ja rütmimuusika ning helitehnoloogia tudengitest kokku pandud just selleks kontserdiks. Esitamisele tuleb juba kõigile tuttavaid viise, aga ka esimest korda avalikult kõlavat omaloomingut. Kõik koosseisud on proove teinud kuus nädalat ja kontserdiga saavad nad läbida oma ansambliõppe eksami.

""Made" on alati meeletult vahva ettevõtmine," ütles üks lavaleastujatest, rütmimuusika teise kursuse tudeng Katrina Merily Reimand. "See on suurepärane võimalus näha, kuidas sinu sõbrad ja koolikaaslased pilli mängivad ning milleks kõigeks nad tegelikult võimelised on. Kui iga kord mängida uue koosseisuga, õpetab see meid üksteist kuulama ja tulevikus sellises olukorras toime tulema."