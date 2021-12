Iseenesest on sild muidugi vanem. Silla valmistas 1879. aastal Riia firma Felser & Co ja see asus algselt Tarvastu ordulinnuses, 1928. aastal kingiti see Viljandile ning 1931. aastal pandi oma praegusesse asupaika. Viivitus muidugi inimestele ei meeldinud ning ka Sakala veergudel teritati projekti viibimise üle vahepeal mõnuga hambaid. Mis teha, veekeskuseid ja laulvaid sambaid toona ju polnud ning pidi leppima sillaga.