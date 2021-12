Tellijale

Pean jälle rõhutama, et meid seob pikaaegne tutvus ning sestap söandan sind ka lehe tarvis intervjueerides sinatada. Ole hea, räägi alustuseks sellest seriaalist. Kes on "Munavere" loomise taga ning millest see räägib?

Seriaali algversioon on on Läti materjal, mida on kolm hooaega teles edukalt näidatud. Sarja produtsendid mõtlesid, et äkki võiks seda Eestis ka proovida. Loomulikult tuli teha adaptsioon, sest paljud nüansid siin ei päde. Adaptsiooni tegi Timo Diener ning lõpuks käisin mina režissöörina stsenaariumi üle. Eesmärk oli, et näitlejail oleks võimalikult palju improvisatsiooniruumi. Ees oli lihtsalt situatsioon ja vaatasime, kui palju nalja sellest välja imeda suudame. Alustekst ei olnud nii-öelda püha.