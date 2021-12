Tundub, et neid järeleandmisi tegi sotsiaaldemokraatliku taustaga Südamega Viljandis veelgi. See, kuidas on ellu viidud või õigemini viidamas linna palgal olevate inimeste töötasu kasvu, on küll kõike muud kui võrdne. Kui linnapeakohast loobumine pole minu meelest midagi nii tähtsat, et sellele peaks erilist tähelepanu pöörama, siis töötajate võrdne kohtlemine võiks olla küll see, mida eeskätt sotsiaaldemokraatidelt ­ootaks. Tundub aga, et ka see toodi võimule pääsemise altarile.