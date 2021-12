Daniel Erdmann on Euroopa silmapaistvamaid džässmuusikuid, kes loob aina uusi ja huvitavaid loomingulisi projekte ja toob need kuulajani. Siinsed vanemad džässisõbrad ehk mäletavad 15 aastat tagasi kunagises kultuurimaja kohvikus olnud duo Dessert Time kontserti «Peer Gynt and Other Stories», kus Daniel Erdmann esitas Edward Griegi muusikat koos Jaak Sooäärega, kelle ta nüüd kutsus Tallinna ja Viljandi kontserdile trio erikülaliseks. Daniel Erdmann on Viljandis kontserdi andnud ka oma koosseisuga Das Kapital.