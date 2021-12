Ilu on maitse asi ja küllap leidub inimesi, kellele näiteks punane värv ei meeldi, aga kahtlemata on Tartu tänav nüüd märksa edevam kui enne. Või oleks, kui lume alt oleks näha kõiki neid kive, mida töömehed hellalt ükshaaval paika asetasid. Samuti on kahtlemata tervitatav samm jalakäijatele mõeldud osa laiendamine. Linnaruumis tuleb tihtipeale võitlust pidada selle nimel, et autod endale liiga palju ruumi ei ahnitseks.