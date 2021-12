Sissejuhatuseks. Istusin ühel pimedal novembriõhtul oma toas ja lugesin, õieti küll sirvisin kapinurgalt leitud ajakirja Eesti Naine. Avastasin, et seal on terve rida igati huvitavaid artikleid ja muidugi ilusaid värvilisi fotosid. Olin samal ajal põnevil, kuidas küll selline ajakiri mu koju sai. Ilmselt olin ikka ostnud ja see oli lugemata jäänud.