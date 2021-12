Ehitusseadustiku ja Viljandi linna heakorraeeskirja järgi on kõnniteega külgneva maatüki omanikud kohustatud oma kinnistuga piirnevat kõnniteed hooldama nii, et jalakäijatele jääks vähemalt 1,1 meetrit takistuseta käimisruumi ja oleks võimalik ohutult liigelda.

Haljastuse ja heakorra spetsialist lisas, et lisaks kõnniteele on oluline jälgida katusele kogunevat lund ja jääd.

«Varisemisohtlik lumi või jää tuleb meie heakorraeeskirja järgi kõrvaldada kohtades, kus see muutub liiklejatele või varale ohtlikuks,» ütles Alas, «Eemaldada tuleb see kontrollitult. See tähendab, et ohu korral tuleb ala kõigepealt piirata liikumist takistava tähisega ning esimesel võimalusel sealt lumi või jää eemaldada.»