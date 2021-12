Kolmapäeval alanud jõulukuul kuulutas Viljandi linnavalitsus avatuks Uue tänava, mis pärast remonti oma muutunud ilmet esialgu küll suuresti lume all peidab.

Uue tänava avamisega muutis linn tagasi ühesuunaliseks Jakobsoni tänava ning lõpetas ühesuunalise liikluskorralduse Kõrgemäe ja Posti tänaval.

Viljandi linnapea Madis Timpson kutsus kõiki soovijaid remondi lõppu tähistama ühise jalutuskäiguga, mis algas Allika tänava ristmikult ja viis välja Tallinna tänavani. Koos ametnikega kogunes kakskümmend inimest, kes said tehtust ülevaate.

«Viljandil on teatavasti kolm eeslinna: Tartu, Tallinn ja Riia,» ütles meer. «Tartu suund sai nüüd korda, järgmisel aastal võtame ette Tallinna maantee ja 2025. aastal on kavas Riia maantee remont. Lisaks saime paar aastat tagasi valmis Pärnu maantee.»

Timpson märkis, et usutavasti muudab rohkem kui kahe miljoni euro suurune investeering Uue tänava liikluse turvalisemaks ja mugavamaks. Samas tuleb uue tänavaga harjuda, sest liikluskorraldus on mõneti muutunud ning teekatte märgistus paljuski veel puudu.

Abilinnapea Kalvi Märtin nentis, et praeguseks on Uue tänava tööd lõppenud ning seega oli võimalik liiklejad peale lubada, kuid uulits ise veel täiesti valmis pole. Kevadeks jäävad haljastuse korrastamine, teekatte märgistamine ning tarneraskuste tõttu ka mõnede valgustite paigaldamine.

«Uue tänava avamisega võime aga öelda, et tänavused tee-ehitused linnas on lõppenud ning ümbersõidud enam liiklemist ei sega,» märkis Märtin.

Uue tänava remont algas 13. juulil ning esialgu oli valmimistähtaeg 29. oktoobril. Olude tõttu tuli tärminit pikendada ja nüüd on see 17. detsember. Nagu Märtin selgitas, otsustab linnavalitsus lähiajal, kas vormistada töös tehnoloogiline paus ja seada lõpptärmin kevadesse või võtta objekt siiski vastu lisaklausliga, millised tööd on vaja teha kevadel.

Ehituse käigus vahetati Uuel tänaval välja kõik vananenud maa-alused kommunikatsioonid ning rajati uued teekonstruktsioonid ja -katted. Sõidutee kõrval, algul ühel ning seejärel teisel pool kulgeb nelja meetri laiune jalgratta- ja jalgtee. Parema tee nimel langes rida puid, kuid uued istutati asemele.

Võrreldes remondieelse Uue tänavaga peavad liiklejad linnavalitsuse teatel arvestama sellega, et tänav on Allika tänava ja Lembitu puiestee vahelises lõigus nüüdsest kahesuunaline ning Uue tänava ja Uueveski tee ristumiskohas on ringristmik.

Muutunud on Maramaa bussipeatuse asukoht, see paikneb varasemaga võrreldes umbes 80 meetrit bussijaamale lähemal. Need bussiga sõitjad, kes soovivad minna bussijaama, peavad edaspidi väljuma Maramaa peatuses, sest bussijaama juures enam peatust ei ole.

Uue tänava rekonstrueerimise peatöövõtja on Tref Nord ja lepingupartner osaühing Viljandi Veevärk. Remont hõlmas Uue tänava Tallinna ja Allika tänava vahelist lõiku, mille pikkus on ligikaudu 1030 meetrit. Sel ajal oli liiklus ringi suunatud.

10. augustil täiendati lepingut kallinenud torutööde arvelt ning seega läheb Uue tänava remont täiseuroni ümardades maksma 2 181 201 eurot.