Linnavolikogule esitatud aastaeelarve eelnõus on suurim investeering kavandatud Karlssoni lasteaiale

Eelarve kogumaht on 32,4 miljonit eurot. Maksutulu oodatakse eelarvesse 15,6 miljonit eurot, mida on 0,59 miljoni euro võrra enam kui tänavu.

Linnapea sõnul on tuleva aasta prioriteedid linna palgal olijate töötasu suurendamine ja haridusega seonduv. "Keskendume linnalt palka saavate inimeste töötasu kasvule ning lasteaedade õppekulu summade fikseerimisele. Plaanime tõsta lasteaiaõpetaja assistentide ja abide palkasid kümme protsenti ning teisi palgafonde üldiselt viis protsenti," lausus ta ning lisas, et parandada on kavas haridusasutuste infotehnoloogilist taset, et pakkuda lastele ja noortele ajakohast haridust.