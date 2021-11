Annetamine on ilus. Vaat et lõputult on võimalusi aidata oma väärtuste ja südame järgi loomi ja inimesi, tegutseda mittetulundusühingutes või kodanikualgatustes, olla aktiivne kogukonnas. Täna, 30. novembril on järjekordsed annetamistalgud, mil annetamise võimalustest ja vajadusest kõneldakse eriti palju.