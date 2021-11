Nagu üks kahest vast Viljandi valla palgale võetud psühholoogist üsna otsekoheselt ütles, siis psühholoogiteenus on paljudele inimestele kättesaamatu. Eravastuvõtt on kallis ja haiglates on pikad järjekorrad. Kelle mure on piisavalt väike, et kannatab oodata, see elab selle aja üle ning kellel on raha, et maksta oma vastuvõtu eest ise, ka sellel on lihtsam, aga me kipume kõigi nende uudiste taustal, kui hästi Eestil ja eestlastel läheb, ära unustama, et kõik pole heaolupirukast osa saanud. Väga hästi ilmestavad seda Eesti seksuaaltervise liidu andmed, millest selgub, et iga kümnes neiu on pidanud menstruatsiooni ajal koolist puuduma, sest hügieenitarvete ostmiseks pole raha. Kui paljud noored kannatavad vaimse tervise probleemide käes, sest haiglas tuleb arsti vastuvõttu ning psühholoogile suunamist tihti kuude kaupa oodata ja tasuline teenus on liiga kallis?