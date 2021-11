Õigupoolest on see küll veidi pikema aja kui nädala tõus. Esiteks said osas omavalitsustes juhtivate ametnike, aga ka volikogu ja komisjonide liikmete töötasud ja hüvitised otsustatud juba eelmise nädala lõpus. Teiseks tuleb valla- ja linnajuhtide palku jälgida nelja-aastaste tsüklite kaupa, sest üldjuhul vaadatakse need üle kas vahetult enne volikogu laialiminekut või pärast uue ametisse asumist ning sinnapaika need neljaks aastaks jäävad. Et seejärel uuesti päevakorrale tõusta ning kõvasti poleemikat ja paksu pahandust tekitada.