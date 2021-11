Läinud nädalavahetusel kogunes Eesti naiste hokikoondis Tallinnas Tondiraba jäähallis sügisesse treeninglaagrisse. 32 kutse saanust neli on hokiklubi Fellin Fuuriad mängijat. Viljandist pärit Margaret Neeringule polnud see esimene kord koondisega ühistrenni teha, küll aga Mari-Ly Vaherile. Kutse said veel Fuuriate võõrmängijad Jana Bilorus ja Kristi Seppa.