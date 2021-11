Viljandimaale lisandus ööpäevaga 38 nakatunut

Maakondlikus arvestuses viimase 14 päeva nakatumistest 100 000 elaniku kohta on Viljandimaa tõusnud jälle teiseks. Esimene on Valgamaa, kus viimase ööpäevaga leiti 52 nakatunut. Kolmandal kohal asetseval Põlvamaal oli üheksa koroonajuhtumit. Tabeli aslumises otsas on saared. Viimasel kohal asetseval Hiiumaal registreeriti eile üks nakatunu ning Saaremaal 14.